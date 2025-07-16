وزارة الداخلية تتبع الية جديدة لدخول زائري الأربعينية من خارج العراق

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ان دخول زائري الأربعينية من خارج العراق سيكون عبر التأشيرة الإلكترونية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، ان " دخول زائري الأربعينية من خارج العراق سيكون عبر التأشيرة الإلكترونية".

وأوضح المتحدث باسم اللجنة الأمنية والخدمية العليا للزيارات المليونية مقداد ميري، في وقت سابق عن تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الاربعينية في محافظة البصرة، فيما أكد ان زيارة وفد اللجنتين الأمنية والخدمية إلى محافظة البصرة جاءت بهدف الاطلاع الميداني على الخطة التنظيمية والتنسيقية والخدمية الخاصة بالمنطقة الجنوبية، والتي تشمل محافظات البصرة وذي قار وميسان والمثنى".