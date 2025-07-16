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وزير الداخلية يوجه بتنظيم السير في طرق الزائرين ومنع حصول الحوادث المرورية


 

وجّه وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، بتنظيم السير في طرق الزائرين ومنع حصول الحوادث المرورية، إذ وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، ان "وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً في محافظة البصرة، بحضور اللجنتين الأمنية والخدمية للزيارات المليونية، وعدد من الوكلاء وقادة وزارة الداخلية، فضلاً عن قادة عمليات البصرة وقائد شرطتها، وقائد عمليات ميسان وقائد شرطتها وقائدي شرطة محافظتي ذي قار والمثنى، ونواب المحافظين في هذه المحافظات".

كما أوضح أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الخطتين الأمنية والخدمية الخاصتين بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

كذلك أكد الوزير على "عدم السماح بالحوادث المرورية وتنظيم السير على الطرق التي يسلكها الزائرون كافة، وتكثيف الجهود في المنافذ الحدودية خاصة منفذ الشلامجة الذي من المتوقع أن يدخل منه أكثر من مليون زائر، فضلاً عن باقي المنافذ".

فيما لفت الى "أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتعزيز الجهود لضمان انسيابية حركة الزائرين، وتوفير الأجواء الآمنة والخدمات الكافية على طول مسارات الزيارة، وضمان تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والخدمية"، لافتا الى "أهمية تذليل المعوقات، لضمان نجاح الزيارة بالشكل الذي يليق بهذه المناسبة المهمة التي يحييها الملايين من داخل البلاد وخارجها".

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