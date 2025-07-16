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رئيس الوزراء: مطار الموصل سيتم تشغيله بشكل كلي بعد شهرين


 

أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أهمية مطار الموصل في تعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية في نينوى، فيما أشار الى أن المطار سيتم تشغيله بشكل كلي بعد شهرين، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح مطار الموصل الدولي، بعد إعادة تأهيله وتطويره، وذلك بحضور وزراء، الدفاع، والنقل، والثقافة، ومحافظ نينوى ورئيس مجلسها وعدد من النواب عن المحافظة".

كما أجرى رئيس الوزراء، "جولة في أقسام المطار ومنشآته وصالات الاستقبال والمغادرة، واطلع على برج المراقبة"، مثمناً "جهود العاملين والشركة المنفذة للعمل، كما أشاد بالجهود التي بذلتها محافظة نينوى في سبيل إنجاز هذا الصرح المهم".

وأوضح، أن "مطار الموصل سيتم تشغيله بشكل كلي بعد شهرين، بعد اختيار شركة متخصصة بهذا الأمر، وسيكون همزة وصل مُضافة بين الموصل وباقي مدن العراق والمنطقة"، مؤكداً "العمل على تعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية لمحافظة نينوى من خلال تشغيل رحلات الطيران من المطار وإليه".

كذلك أضاف البيان، أن "مطار الموصل الدولي يعد بوابة حيوية مهمة، تزيد من التكامل في النقل الجوي بين المطارات العراقية، ومطارات المنطقة والعالم، ضمن خطة تنموية شاملة انطلقت بها الحكومة في برنامجها".

وكان المطار قد تعرض للدمار أثناء احتلال المدينة من قبل عصابات داعش الإرهابية، وتمت إعادة بنائه ليضم صالة رئيسة بأقسامها للمغادرين والقادمين، مع أحزمة ناقلة للأمتعة وصالة "VIP" لاستقبال الشخصيات الرسمية والوفود، ومنظومة رادار متطورة للمراقبة الجوية وأنظمة إنارة ملاحية للمدارج ومنظومة اتصالات رقمية في برج المراقبة.

كما جرى تعزيز المدرج الرئيس بطول 350 متراً ليصبح طوله الكلّي (3) آلاف متر، وعرض (45) متراً، وهو مصمم لاستيعاب الطائرات الكبيرة لنقل المسافرين والشحن الجوي، وستكون الطاقة الاستيعابية للمطار بحدود (630) ألف مسافر سنوياً، وطاقة الشحن الجوي بحدود 30 ألف طن سنوياً.

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