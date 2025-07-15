النزاهة تمدد ساعات استقبال بلاغات الفساد عبر الرقم المجاني 154

أعـلنـت هيـئـة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (15 تموز 2025)، عن تمديد ساعات استقبال بلاغات الفساد في مديريّات ومكاتب التحـقـيق التابعـة لهـا في بغداد والمُحافظات كافة، عبر الرقم الساخن المجاني 154 لمُشتركي شركات الهاتف النقال.

الهيئة وفي بيان أشارت إلى أنَّه في إطار مواكبة تطوير آليات العمل في مجال تلقّي معلومات الإبلاغ عن شبهات الفساد، فإنَّ تلقّي الاتصالات الهاتفيَّة الخاصَّة بالشكاوى والبلاغات عن قضايا الفساد الإداريّ والماليّ سيكون من الساعة (السابعة صباحاً لغاية الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل)،على الرقم المجاني (154) ضمن نطاق كلّ محافظةٍ، والخط الساخن (07718888854) المُخصّص لتلقّي الاتصالات من داخل العراق وخارجه، وفقاً لخاصيَّة الدفع المسبق".

كما لفتت إلى أنَّها ستقوم بإجابة المُتَّصلين عبر مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة حسب الرقعة الجغرافيَّة للمُتَّـصلين.

وحثّت الهيئة جميع المُواطنين على التعاون معها للإبلاغ عن حالات الفساد، داعيةً إياهم لتقديم شكاواهم وبلاغاتهم عبر منافذها الرسميَّـة، والتعاون معها لتنفيذ عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، مُشدّدةً أن تكون البلاغات مُسندةً بالأدلة والإثباتات قدر الإمكان، بعيداً عن التجنِّي والبلاغات الكيديَّـة.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها، التزامها بالحفاظ على سريَّة عمليَّة الإبلاغ وهويَّة المُبلغين.