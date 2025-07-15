العراق يسترد إرهابيًا متورطًا بمجزرة سبايكر من ألمانيا

استرد العراق، اليوم الثلاثاء (15 تموز 2025)، إرهابيًا متورطًا بمجزرة سبايكر من ألمانيا.

وقال المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في بيان ، إنه "تم استرداد ارهابي مطلوبا للقضاء العراقي ينتمي لكيان داعش الإرهابي كان متواجدا في دولة المانيا بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي".

وأضف البيان أنه "تم استرداد الإرهابي (علي محمد عبد الرحمن محمد الكيلاني) وهو من المتهمين المشاركين في جريمة سبايكر، وهارب من سجن تسفيرات صلاح الدين".

وتابع البيان، أن "المتهم كان يخطط ايضا لشن هجمات إرهابية في داخل دولة المانيا وبالتنسيق بين المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي والجانب الالماني تم تسليمه إلى السلطات العراقية"، مشيرا الى أن "المتهم يمثل أمام محكمة تحقيق الكرخ الأولى لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه ومن ثم احالته إلى المحاكم المختصة".