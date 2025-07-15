المشهداني ونائبيه يعقدون "اجتماعاً استثنائيا" ويقررون عقد جلسة غداً

عقد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، ونائبيه محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله، اليوم الثلاثاء، (15 تموز 2025)، اجتماعا "مهما واستثنائيا" لمناقشة مجريات الجلسة السابقة والوقوف على الأحداث التي رافقتها.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب انه "تم خلال الاجتماع التأكيد على الحرص المشترك في حماية المسار الديمقراطي وضمان استمرار العمل النيابي بما يتوافق مع احكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس".

وأضاف البيان، انه "وبعد مداولات معمقة قررت رئاسة المجلس عقد جلسة لمجلس النواب يوم غد الاربعاء لاستكمال جدول الاعمال ومتابعة الدور التشريعي والرقابي المناط بالمجلس بما يلبي تطلعات ابناء الشعب العراقي ويعزز من ركائز العملية السياسية".

وشدد المشهداني على "أهمية الالتزام بالسياقات القانونية والاداء النيابي المسؤول،" داعيا جميع اعضاء المجلس الى "الحضور والمشاركة الفاعلة في اعمال الجلسة المقبلة لضمان نجاحها وتحقيق اهدافها الوطنية".