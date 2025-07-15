رئاسة الجمهورية تدين استهداف حقلي نفط خورماله في أربيل وسرسنك في دهوك

ادانت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، استهداف حقلي نفط خورماله في أربيل وسرسنك في دهوك ومناطق أخرى.

وذكر بيان للرئاسة، إن "تكرار هذه الاعتداءات السافرة تهدد الأمن والاستقرار في البلاد، وتضعف من مقومات الاقتصاد وتمثل استهدافاً للمصالح العامة للدولة وتهديد لأمن المواطن؛ مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لحماية منشآتنا الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لعمل الشركات الاستثمارية في البلاد".

ودعت رئاسة الجمهورية "الجهات الأمنية المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة لكشف الجناة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد اقتصاد العراق وأمن وسلامة مواطنيه".