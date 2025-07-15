وزير الصناعة يبحث عـرض شراكـة لإنشـاء أول مصنع لإنتاج الإنسولين في العراق

بحث وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال النجم، اليوم الثلاثاء، عرضاً مُقدماً من إحدى شركات القطاع الخاص، لإنشاء أول مصنع لإنتاج الإنسولين في العراق، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال النجم، بحث خلال اجتماع مع ممثلين عرضاً مُقدماً من إحدى شركات القطاع الخاص لإنشاء أول مصنع لإنتاج الإنسولين في العراق، ضمن مشروع توطين الصناعات الدوائية وفي إطار جهود الوزارة نحو تعزيز الأمن الدوائي، بحضور مُدير عام شركة أدوية سامراء، ومُمثلي الشركة المُقدمة للعرض".

وأضاف البيان، أنه "جرى خِلال الاجتماع استعراض مُقومات المشروع، والإمكانات الفنية والمالية التي تتمتع بها الشركة، فضلاً عن مُناقشة سبُل التعاون والتواصل للمُضيّ بالمشروع".

كما أكد النجم خِلال الاجتماع - بحسب البيان -"حرص الوزارة التام على دعم وتشجيع إقامة مشاريع صناعية وطنية نوعية، خاصة في قطاع الأدوية، وأهمية استقطاب الشركات ذات السُمعة والكفاءة العالية للمُساهمة في تطوير هذا القطاع".

فيما وجّه النجم "بتعزيز التعاون مع الشركة المُقدمة للعرض، وعقد اجتماعات لاحقة لمناقشة الجوانب الفنية والقانونية والوصول إلى اتفاق نهائي حول المشروع".