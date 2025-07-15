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لبنان: الغارات الصهيونية على البقاع أودت بحياة 12 شخصاً


 

أفاد مسؤولون لبنانيون، اليوم الثلاثاء، بأن موجة غارات إسرائيلية على مناطق البقاع شرق لبنان أودت بحياة 12 شخصاً، حيث ذكر مسؤول لبناني كبير إن "هذا الرقم من الشهداء هو الأعلى في يوم واحد منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2024".

كما ذكرت موقع عربية أنه بعد ساعات على موجة الغارات الإسرائيلية التي طاولت مناطق في البقاع شرق لبنان، أفادت معلومات أولية، بأن القصف أودى بحياة 12 شخصاً بينهم 7 سوريين إضافة إلى 8 جرحى.

فيما استهدفت الغارات جرد شمسطار على السلسلة الغربية وجرد الخريبة على السلسة الشرقية ووادي فعرا في البقاع الشمالي.

كما أشارت إلى أن إحدى الغارات استهدفت مجموعة من السوريين خلال عملهم في حفر بئر في منطقة عفر بجرود الهرمل، في منطقة البقاع الشمالي، ممّا أدّى إلى سقوط 7 ضحايا من عائلة واحدة.

وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت سقوط 6 جرحى في حصيلة أولية في وقت سابق من اليوم.

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لبنان: الغارات الصهيونية على البقاع أودت بحياة 12 شخصاً
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