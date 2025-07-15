عمليات ميسان: انتشار عسكري مكثف لفرض الأمن في المحافظة

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات مشددة لفرض الأمن في المحافظة وملاحقة المطلوبين للقضاء، إذ ذكرت القيادة في بيان، إنها نفذت "انتشار أمنيا مكثفا لقوات الجيش في مركز مدينة العمارة، ضمن إجراءات مشددة تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار، وملاحقة المطلوبين للقضاء وضبط السلاح غير المرخص".

وأضافت أن "القوات اتخذت مواقعها في المفاصل الحيوية والشوارع الرئيسية، مع استمرار عمليات التفتيش والتدقيق الأمني"، فيما دعت قيادة عمليات ميسان المواطنين إلى "التعاون مع القوات الأمنية والالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع".