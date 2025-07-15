الأخبار

موانئ العراق تسجل نمواً في حجم المناولة البحرية


أكد مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، اليوم الثلاثاء، أن الموانئ التجارية العراقية واصلت أداءها المتصاعد خلال النصف الأول من العام 2025، محققة طاقة إنتاجية تجاوزت الـ(22) مليون طن من البضائع المناولة، إذ ذكر الفرطوسي، في بيان، إن"المجموع الكلي للبواخر الوافدة إلى موانئ (أم قصر الشمالي، وأم قصر الجنوبي، وخور الزبير، وأبو فلوس) خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ (1522) باخرة، في حين تجاوزت الطاقة الإنتاجية الكلية عتبة الـ(22,423,518) طناً، ما يعكس ارتفاعاً ملموساً في وتيرة العمل وكفاءة العمليات التشغيلية".

وأوضح، أن "ميناء أم قصر الشمالي استقبل (689) باخرة، وبلغت طاقته الإنتاجية الكلية (6,855,426) طناً من مختلف البضائع، فيما سجل ميناء خور الزبير دخول (396) باخرة، وبلغت الطاقة الإنتاجية فيه (9,696,697) طناً، ما يجعله الأعلى من حيث حجم المناولة، وميناء أم قصر الجنوبي استقبل (252) باخرة، بطاقة إنتاجية كلية بلغت (5,409,424) طناً، أما ميناء أبو فلوس، فقد استقبل (185) باخرة، بطاقة إنتاجية بلغت (461,971) طناً".

كما أشار إلى أن "هذه الأرقام تأتي في سياق خطة تطوير شاملة تنفذها الشركة العامة لموانئ العراق من أجل تعزيز القدرة التنافسية للموانئ العراقية وتحسين مستويات الأداء بما يتناسب مع المعايير الدولية في قطاع النقل البحري".

كذلك أكد أن" هذه المؤشرات الإيجابية نجاح الخطط التشغيلية والإدارية التي تنتهجها الشركة العامة لموانئ العراق، والتي أسهمت في رفع كفاءة المناولة وتطوير البنى التحتية وتعزيز موقع العراق كمركز بحري فاعل في المنطقة، كما تعكس التزام الموانئ بمواكبة التحديات وتحقيق أداء نوعي يلبي متطلبات حركة التجارة والاستيراد والتصدير ضمن رؤية تنموية متكاملة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
موانئ العراق تسجل نمواً في حجم المناولة البحرية
وزارة العدل تطلق خدمة الربط الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات العقارية
تحذيرات نيابية من أزمة مائية في البلاد ومطالبات بتحرك عاجل
انفجار في حقل سرسنك النفطي في كردستان العراق يوقف الانتاج
حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة بدءاً من الجمعة
السوداني : الخلاف الأخير مع إقليم كردستان هو خلاف قانوني وليس سياسي
الإطار التنسيقي يناقش الأوضاع السياسية والأمنية والانتخابات
رئيس الوزراء: لن نقبل بوجود أي سلاح خارج نطاق الدولة
سقوط طائرتين مسيرتين مفخختين قرب حقل خورمالة النفطي في مخمور
النائب مصطفى سند يؤكد شمول "علي شياع" بالعفو العام بعد اختلاسه 65 مليون دينار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك