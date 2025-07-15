موانئ العراق تسجل نمواً في حجم المناولة البحرية

أكد مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، اليوم الثلاثاء، أن الموانئ التجارية العراقية واصلت أداءها المتصاعد خلال النصف الأول من العام 2025، محققة طاقة إنتاجية تجاوزت الـ(22) مليون طن من البضائع المناولة، إذ ذكر الفرطوسي، في بيان، إن"المجموع الكلي للبواخر الوافدة إلى موانئ (أم قصر الشمالي، وأم قصر الجنوبي، وخور الزبير، وأبو فلوس) خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ (1522) باخرة، في حين تجاوزت الطاقة الإنتاجية الكلية عتبة الـ(22,423,518) طناً، ما يعكس ارتفاعاً ملموساً في وتيرة العمل وكفاءة العمليات التشغيلية".

وأوضح، أن "ميناء أم قصر الشمالي استقبل (689) باخرة، وبلغت طاقته الإنتاجية الكلية (6,855,426) طناً من مختلف البضائع، فيما سجل ميناء خور الزبير دخول (396) باخرة، وبلغت الطاقة الإنتاجية فيه (9,696,697) طناً، ما يجعله الأعلى من حيث حجم المناولة، وميناء أم قصر الجنوبي استقبل (252) باخرة، بطاقة إنتاجية كلية بلغت (5,409,424) طناً، أما ميناء أبو فلوس، فقد استقبل (185) باخرة، بطاقة إنتاجية بلغت (461,971) طناً".

كما أشار إلى أن "هذه الأرقام تأتي في سياق خطة تطوير شاملة تنفذها الشركة العامة لموانئ العراق من أجل تعزيز القدرة التنافسية للموانئ العراقية وتحسين مستويات الأداء بما يتناسب مع المعايير الدولية في قطاع النقل البحري".

كذلك أكد أن" هذه المؤشرات الإيجابية نجاح الخطط التشغيلية والإدارية التي تنتهجها الشركة العامة لموانئ العراق، والتي أسهمت في رفع كفاءة المناولة وتطوير البنى التحتية وتعزيز موقع العراق كمركز بحري فاعل في المنطقة، كما تعكس التزام الموانئ بمواكبة التحديات وتحقيق أداء نوعي يلبي متطلبات حركة التجارة والاستيراد والتصدير ضمن رؤية تنموية متكاملة".