السوداني : الخلاف الأخير مع إقليم كردستان هو خلاف قانوني وليس سياسي

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (14 تموز 2025)، أن العلاقة بينه وبين زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ما تزال طيبة، مشيراً إلى أن الخلاف الأخير مع إقليم كردستان هو خلاف قانوني وليس سياسياً.

وقال السوداني، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن "اتهام الحكومة الاتحادية بمحاولة تجويع إقليم كردستان لا يستند إلى أي سبب أو سند قانوني أو دستوري"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية حريصة على استقرار الإقليم وتعتبره جزءاً مهماً من استقرار العراق ككل".

وأوضح أن "الأزمة الحالية سببها عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية وفق ما نص عليه الدستور والقوانين، وهذا أدى إلى تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم، ولا علاقة للأزمة بأي رغبة سياسية لضرب فكرة الإقليم".

وفيما يتعلق بتوقف مشروع قانون النفط والغاز، أكد السوداني أن "التوقف جاء بسبب عدم إرسال حكومة الإقليم وفداً للتفاوض مع الحكومة الاتحادية، رغم الاستعداد الكامل من بغداد لحل هذا الملف بشكل عادل وفق الدستور".