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رئيس الوزراء: لن نقبل بوجود أي سلاح خارج نطاق الدولة


اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رفضه لأي سلاح خارج نطاق الدولة، فيما أشار الى عدم وجود زيارة حكومية عراقية إلى واشنطن في الوقت الحالي.

وقال السوداني في مقابلة متلفزة انه "في الوقت الحاضر لا توجد زيارة حكومية عراقية إلى واشنطن"، مبينا "اننا نجحنا بتأسيس شراكة استراتيجية مع تركيا".

واكد ان "علاقتنا مع إيران قائمة على المصالح المتبادلة"، نافيا "وجود إدارة إيرانية للشأن الداخلي في العراق".

وتابع ان "لإيران وقفة مشرفة مع العراق في مواجهة الإرهاب"، موضحا ان "ملف حصر السلاح بيد الدولة هو موضوع عراقي خاص".

واعرب عن رفضه "لوجود أي سلاح خارج نطاق الدولة"، لافتا الى ان "المرجعية الدينية كانت تدعو طيلة السنوات السابقة لحصر السلاح بيد الدولة".

وذكر ان "العلاقات مع سوريا طبيعية وتسير في مسارها الصحيح"، لافتا الى ان "الولايات المتحدة حريصة على إبقاء العراق بعيداً عن الصراع".

وأشار الى ان "التحقيق جارٍ لتحديد منفذ تدمير الرادارات العراقية"، مؤكدا "اننا لن نسمح لأي جهة بتهديد القضاء العراقي".

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