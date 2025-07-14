اعدام ميداني لشقيقين علويين في دمشق بعد اختطافهما بظروف غامضة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، (14 تموز 2025)، عن إعدام ميداني لشقيقين من الطائفة العلوية في العاصمة دمشق بعد اختطافهما بظروف غامضة.

وذكر المرصد السوري في بيان، "أعدم ميدانياً شقيقان من أبناء الطائفة العلوية، بعد اختطافهما بظروف غامضة، فجر الجمعة الماضية، من قبل مجهولين في العاصمة دمشق، حيث عُثر على جثتيهما اليوم داخل مشفى المجتهد".

وأوضح، "الشقيقان كانا يعملان في كشكٍ قرب حديقة التجارة وسط العاصمة، وينحدران من قرية دير ماما في ريف حماة، وقد فُقد الاتصال بهما منذ فجر الجمعة الماضي".

وأشار المرصد الى، ان "الحادثة أثارت حفيظة الأهالي في ظل غياب أي توضيح رسمي حول ملابسات الجريمة وهوية الجناة، مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق سيطرة النظام" لافتا الى ان "المطالبات تتواصل بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في الجريمة".

ونوه الى، ان "عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية بلغ متفرقة 860 أشخاص، هم: 816 رجلا، 29 سيدة، و 15 طفلاً".