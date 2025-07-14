الشيخ قيس الخزعلي يستقبل رئيسَ الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي ويبحثان مستجدات الأوضاع السياسية

استقبلَ الشيخِ قيس الخزعليّ ، الأمينُ العامُّ لحركةِ عصائبِ أهلِ الحقِّ، في مكتبه ببغداد ، رئيسَ الوزراء العراقيَّ الأسبقَ السيِّد عادل عبد المهدي.

وجرى خلالَ اللقاءِ بحثُ آخرِ التطوّراتِ على الساحتَيْنِ السياسيّةِ والأمنيّةِ في العراقِ، إلى جانبِ مستجدّاتِ الأوضاعِ الإقليميّةِ والدوليّةِ، وانعكاساتِها على الواقعِ العراقيِّ.

وأكّدَ الجانبانِ أهميّةَ الحفاظِ على الوحدةِ الوطنيّةِ وتعزيزِ الاستقرارِ الداخليِّ، مُشدّدَينِ على ضرورةِ تكثيفِ الجهودِ المُشتركةِ لمواجهةِ التحدّياتِ الراهنةِ، بما يحقّقُ مصلحةَ الشعب العراقيِّ.

كما تطرّقَ اللقاءُ إلى ملفِّ الانتخاباتِ المُقبلةِ، حيث جرى التأكيدُ على أهميّةِ ضمانِ نزاهةِ العمليّةِ الانتخابيّةِ، وتهيئةِ البيئةِ المُناسبةِ لإجرائِها بما يعزّزُ ثقةَ المواطنينَ بالمسارِ الديمقراطيِّ.

واختُتِمَ اللقاءُ بالتشديدِ على أهميّةِ اعتمادِ الحوارِ البنّاءِ بين مختلفِ الأطرافِ السياسيّةِ، بوصفِه السبيلَ الأمثلَ لتحقيقِ الأهدافِ الوطنيّةِ المشتركةِ.