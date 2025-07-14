نواب يجمعون تواقيع لاقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بعد تصريحاته الرخيصة ضد الشعب العراقي

قال مصدر صحفي اليوم ان مجموعة من النواب بدات بجمع تواقيع لاقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بعد تصريحاته الرخصية ضد الشعب العراقي

وكان المشهداني قد صرح يوم امس خلال لقاء معه على احدى الفضائيات ان الهوية العراقية فكرة سخيفة ولمح الى وجوب تشكيل ما يسمى بحكومة الطواريء ضد الاغلبية الشيعية في العراق وضد الحشد الشعبي

وادعى انه قد نشهد خروج تظاهرات في العراق الشهر المقبل وقال ان امريكا منعت عرض قانون الحشد في البرلمان.