نائب يطالب بكشف الغيابات في الصحف وتطبيق الاستقطاع المالي لضبط أداء البرلمان

أكد النائب حيدر المطيري، اليوم الاثنين، أنه تقدم بطلب رسمي لتطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل تفعيل عمل المجلس في فصله التشريعي الأخير من الدورة الحالية، وتعزيز دوره الرقابي والتشريعي.

وقال المطيري في حديث ل /المعلومة/، إن "تفعيل عمل مجلس النواب يتطلب إجراءات عملية، من بينها نشر أسماء النواب الحاضرين والمتغيبين في إحدى الصحف المحلية، بالإضافة إلى نشرها في نشرة المجلس الرسمية، وذلك من أجل تعزيز الشفافية أمام الرأي العام".

وأضاف، أن "الطلب تضمّن أيضاً تفعيل الاستقطاع المالي نتيجة حالات الغياب غير المبررة، وفقاً لما ينص عليه النظام الداخلي، كإجراء من شأنه دعم الانضباط النيابي وتحفيز الحضور الفعّال في الجلسات".

وأشار المطيري إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على إقرار مجموعة من القوانين المهمة، وممارسة الدور الرقابي المطلوب من المجلس خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية".