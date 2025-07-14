استعدادا للأربعينية.. الشمري يصل طهران للمشاركة باجتماع ثلاثي مع نظيريه الإيراني والباكستاني

وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، العاصمة الإيرانية طهران، بدعوة رسمية من وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء داخلية جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية باكستان الإسلامية، لمناقشة الاستعدادات الجارية لإنجاح المشاركة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "الاجتماع شهد مناقشة جميع ما يتعلق بدخول الزائرين وانسيابية حركتهم، فضلاً عن موضوعات تتعلق بهذه المناسبة المهمة. وشهد الاجتماع من جانب آخر بحث تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات مكافحة المخدرات والإقامة وقضايا تتعلق بالجانب الأمني".

وأعرب وزير الداخلية الإيراني عن امتنانه لحكومة وشعب العراق لاستقبالهم زوار الأربعين.

في حين أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن "زيارة الأربعين من القضايا المهمة بين هذه البلدان".

وحضر هذا الاجتماع الثلاثي عدد من القادة والضباط من وزارة الداخلية العراقية ومحافظ كربلاء المقدسة وأعضاء اللجنتين الأمنية والخدمية، كما حضر سفراء الدول المشاركة في هذا الاجتماع، فضلاً عن عدد من المسؤولين من حكومتي إيران وباكستان.