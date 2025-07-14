البرلمان والمحكمة الاتحادية يؤكدان أهمية ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي منذر ابراهيم حسين، اليوم الاثنين، على التزام المحكمة الاتحادية العليا باختصاصها الدستوري.

وذكر المكتب الإعلامي للمحكمة في بيان ان " رئيس المحكمة الاتحادية العليا استقبل، في مكتبه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لبحث التعاون المشترك بين السلطات".

وتابع، ان "اللقاء أكد على عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية للمحافظة على النظام السياسي في البلد واحترام الحقوق الدستورية لمكونات الشعب العراقي كافة".