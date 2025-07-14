النائب مختار الموسوي : حل الحشد الشعبي أضغاث أحلام وخط أحمر لا نسمح بتجاوزه

أكد عضو مجلس النواب العراقي مختار الموسوي، اليوم الاثنين، أن الحديث عن حل الحشد الشعبي لا يعدو كونه أضغاث أحلام، مشددًا على أن الحشد الشعبي خط أحمر لا يسمح بالمساس به.

وقال الموسوي في حديث ل/المعلومة/، إن "من يفكر بحل الحشد الشعبي أو دمجه هو صوت مهمّ يتناغم مع المصالح الأمريكية والصهيونية”.

وأضاف أن “الحديث عن حل الحشد الشعبي مجرد مزايدات انتخابية لبعض الأطراف السياسية”، مشيرًا إلى وجود توجه نيابي لإقرار قانون الحشد الشعبي خلال الجلسات القادمة، تقديرًا لتضحيات المقاتلين".

وأشار الموسوي إلى أن "هناك أصواتًا نشازًا تطالب بحل الحشد الشعبي تتناغم مع دعوات خارجية أمريكية تهدف إلى إضعاف المجاهدين المرابطين في جبهات القتال"