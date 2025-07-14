عضو تحالف الأنبار المتحد محمد الدليمي : مئات المطلوبين للقضاء العراقي يتحركون بحرية في الأردن

كشف عضو تحالف الأنبار المتحد محمد الدليمي، اليوم الأحد، عن تواجد أعداد كبيرة من المطلوبين للقضاء العراقي داخل الأراضي الأردنية، مشيراً إلى أن السلطات الأردنية لم تقم بترحيلهم إلى العراق رغم وجود اتفاقيات تعاون قضائي وأمني بين البلدين.

وقال الدليمي في تصريح ل / المعلومة/ إن "الحكومة الأردنية ما زالت تتستر على العشرات من المطلوبين للقضاء العراقي بتهم تتعلق بالإرهاب، وإيواء أزلام النظام السابق، إضافة إلى متورطين بجرائم سرقة أموال الدولة وعمليات غسل الأموال".

وأضاف أن "معظم هؤلاء المطلوبين يمتلكون أموالاً وشركات مسجلة بأسماء مستعارة داخل الأردن، خوفاً من ملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي بناءً على طلب السلطات العراقية".

وأشار الدليمي إلى أن "القوات الأمنية العراقية تمكنت في وقت سابق من استعادة عدد محدود من المطلوبين المتواجدين في الأردن، إلا أن الغالبية ما زالوا طلقاء رغم صدور أحكام قضائية بحق بعضهم تصل إلى الإعدام".

وأوضح أن "عدداً من هؤلاء المطلوبين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، وهربوا من العراق قبل أكثر من 14 عاماً، مستفيدين من علاقات تربطهم بمسؤولين كبار في الحكومة الأردنية"، مؤكداً أن "تحركاتهم داخل الأردن تجري بحرية تامة ومن دون أي قيود أمنية"