الحشد الشعبي يفند الشائعات: بطاقة المهندس مستمرة وبرنامج إلكتروني قريبا

أكدت هيئة الحشد الشعبي أن ما يُتداول من شائعات حول كون بطاقة المهندس مؤقتة أو أنها ستُوقف في عام 2026 هو عارٍ عن الصحة تماما.

وذكّرت الهيئة في بيان أن "بطاقة المهندس فعّالة ودائمة، وقد أُنشئت لتكون وثيقة مستمرة تكفل حقوق المجاهدين وتتيح لهم الاستفادة من مختلف الامتيازات والخدمات، دون أي تحديد بفترة زمنية".

وأشارت إلى أنها "بصدد إطلاق برنامج إلكتروني خاص ببطاقة المهندس قريبًا، يتيح لحامليها متابعة تفاصيل الراتب شهريًا ومعرفة الاستقطاعات والملحقات، فضلاً عن الاستفادة من خدمات ومزايا إضافية ستُعلن لاحقًا".

وأهابت الهيئة وفقا للبيان، "عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار المفبركة، واعتماد ما يصدر فقط عن المصادر الرسمية لهيئة الحشد الشعبي ومديريتها العامة للإعلام".