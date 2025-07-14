الحشد الشعبي يدمر مستودعين سريين للمشتقات النفطية لداعش الارهابي غربي الانبار

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاحد، عن تدمير مستودعين سريين للمشتقات النفطية تابع لعناصر التنظيم الارهابي بعملية نوعية استهدفت مناطق صحراء الانبار الغربية.

وقال المصدر ان "قوة امنية من الحشد الشعبي شرعت بحملة دهم وتفتيش طالت مناطق مختلفة من صحراء الجزيرة غربي الانبار، تمكنت من خلالها من تدمير مستودعين سريين لخزن المشتقات النفطية لعناصر التنظيم الارهابي".

واضاف ان "القوات داهمت المنطقة المستهدفة وتمكنت ايضا من تدمير مواقع سرية للتنظيم الارهابي تستخدم لخزن المواد الغذائية"،

مبينا ان "معلومات استخباراتية مكنت القوة من الاستدلال على الاماكن المضبوطة وتدميرها دون وقوع خسائر بشرية او مادية في صفوف القوة".

واكد ان "الحملة الامنية تهدف لتعقب بقايا خلايا عناصر عصابات داعش الاجرامية التي نشطت مؤخرا في مناطق صحراء الانبار بعد رصدها "