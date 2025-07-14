عضو تحالف الأنبار المتحد، محمد الدليمي: السفير الكويتي يعقد صفقات سرية مع نواب لدفعهم نحو تمرير اتفاقية خور عبدالله

حذر عضو تحالف الأنبار المتحد، محمد الدليمي، اليوم الاثنين، من تحركات وصَفها بـ”المريبة” للسفير الكويتي في بغداد، بعد الكشف عن إجرائه اتصالات سرية مع أكثر من 70 نائبًا وشخصية سياسية بهدف إغرائهم بالأموال والمنافع للتصويت على اتفاقية خور عبد الله بصيغتها الحالية.

وقال الدليمي في تصريح ل /المعلومة/، إن "السفير الكويتي أجرى اتصالات غير معلنة مع نواب وشخصيات سياسية نافذة، في محاولة لجعل العراق أسيرًا بيد الحكومة الكويتية والتحكم باقتصاده، عبر تمرير صيغة اتفاق خور عبد الله التي تسعى الكويت لفرضها".

وأضاف أن "السفير عرض على النواب والشخصيات السياسية مبالغ تتجاوز مليوني دولار لكل منهم، إلى جانب سيارات كاديلاك 2025 وامتيازات أخرى لم يُكشف عن تفاصيلها حتى الآن، مقابل الموافقة والتوقيع على تمرير الاتفاقية".

وأشار الدليمي إلى أن "الكويت سبق وأن قدمت رشى لمسؤولين كبار في الحكومة العراقية لتسهيل تمرير خور عبد الله، إلا أن محاولاتها اصطدمت برفض المحكمة الاتحادية، وهي اليوم تحاول تكرار المساعي بوجوه جديدة ونواب جدد".

وختم بالقول إن "التحركات الكويتية باتت مكشوفة، وعلى الجهات الرقابية والقضائية متابعة هذا الملف الخطير حفاظًا على سيادة العراق ومصالحه الوطنية"