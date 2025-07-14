وزارة الدفاع تعلن صدور جدول ترقية الضباط لشهر تموز

اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، صدور جدول ترقية الضباط لشهر تموز، حيث ذكرت الوزارة في بيان، ان "معاون رئيس أركان الجيش للإدارة، الفريق الركن جواد كاظم محي، أعلن حصول موافقة من القائد العام للقوات المسلحة على جدول ترقية الضباط (القادة والأعوان) لشهر تموز 2025".

وأضاف، أن "الجدول تضمن، إلى جانب الترقية حسب الاستحقاق، ترقية عدد من الضباط الجرحى تقديراً لتضحياتهم، كما شمل إحالة عدد من الضباط إلى التقاعد برتبة أعلى، بناءً على طلبهم ورغبتهم".

كما عبّر عن أمله بأن "تكون هذه الترقية حافزاً لمزيد من العمل والمثابرة في خدمة الجيش العراقي العظيم"، متمنيا "التوفيق والنجاح للضباط المشمولين بالترقية".

كذلك قدم معاون رئيس أركان الجيش "شكره وتقديره إلى القائد العام للقوات المسلحة على إصدار جدول الترقية، وإلى وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش على حرصهم ورعايتهم لاستحقاقات الضباط، وأثنى كذلك على جهود العاملين الذين أسهموا في إنجاز هذا الجدول".