مجلس الخدمة الاتحادي يحدد موعد فتح منظومة الكودات

حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، موعد فتح منظومة الكودات، إذ أكد أن افتتاح المنظومة سيستمر لشهرين، أشار الى أنه سيعتمد آلية تعيينات مناسبة للمتقدمين، حيث ذكر رئيس مجلس الخدمة، محي مرتضى القزويني للوكالة الرسمية، إن "منظومة الكودات ستفتتح في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الحالي حال استكمال أمور الحماية السيبرانية والدعم الفني"، مبينا أن "فتح المنظومة سيستمر لمدة شهرين كاملين".

وأضاف أن "منظومة الكودات ستكون مختلفة الإجراءات تماما عن الوجبات السابقة"، لافتا الى أنها "ستعطي شركاء المجلس في وزارات التعليم والتربية والاتصالات والوقفين فرصة كافية لتحديث بيانات المتقدمين قبل بداية توليد الكودات".

كما أكد ان "المجلس سيشعر جميع المشمولين بقانوني حملة الشهادات العليا والأوائل (67_59) بالملاحظات والنقص في المستمسكات قبل توليد الكودات"، لافتا الى ان "المجلس سيبدأ بإجراءات التدقيق والمطابقة والمقاطعة للمشمولين قبل منحهم الكودات لضمان شمول المستحقين بتسلم الكودات".

وذكر انه "سيتم إعلان قوائم التقاطع الوظيفي للسماح بالمتقدمين تقديم اعتراض في حال وجود خطأ في معلوماتهم"، مبينا أن "الكودات سيتم توليدها في داخل المجلس حصرا".

وتابع "سنمنح فرصاً قانونية كافية بمنح الكودات للمشمولين بالقانونين"، مشيرا الى ان "المجلس سيعتمد آلية تعيينات مناسبة ودقيقة للمتقدمين لضمان ذهاب الدرجة للمستحقين".

فيما بيّن ان "المجلس يعمل على آلية تضمن عدم التفريط بالدرجات الوظيفية بذريعة عدم مباشرة المصادق على تعييناتهم أثناء التوزيع"، مؤكدا ان "جميع الخريجين وحملة الشهادات العليا هم أبناؤنا ونحرص على ضمان توفير فرص عمل لائقة بهم".