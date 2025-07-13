بغداد تستضيف اجتماعاً كردياً رفيع المستوى الليلة لبحث ملف رواتب الإقليم

أفادت وسائل إعلام كردية، اليوم الأحد، (13 تموز 2025)، بأن العاصمة بغداد تستضيف الليلة اجتماعا هاما بحضور الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية في البرلمان لبحث ملف رواتب إقليم كردستان وحسمه.

ونقلت الوسائل الكردية عن مصادرها، أن "الاجتماع يتم بحضور وزير العدل خالد شواني ووزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الإعمار بنكين ريكاني ونائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ورئيس الكتل الكردستانية في البرلمان”.

وأضافت، أن "الاجتماع المنتظر يعقد لاتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة رواتب موظفي الإقليم”، مؤكدة أن “المحكمة الاتحادية تعقد غدا جلسة خاصة للغرض ذاته".

ويشهد ملف رواتب موظفي إقليم كردستان توتراً مستمراً بين حكومتي بغداد وأربيل، في ظل خلافات متراكمة تتعلق بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وآليات توزيع الموازنة.

وعلى الرغم من تشكيل لجان مشتركة واجتماعات متكررة بين الطرفين، إلا أن أزمة الرواتب ما تزال عالقة، مما تسبب بأزمة اقتصادية خانقة أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين في الإقليم.