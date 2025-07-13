رئاسة الجمهورية تنفي ترشح علي الشكري للانتخابات: تشابه أسماء

نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، (13 تموز 2025)، الأنباء عن ترشّح رئيس هيئة المستشارين والخبراء، علي يوسف عبد النبي الشكري في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال الشكري في بيان أن "وسائل التواصل الاجتماعي، تداولت كتاباً منسوباً إلى المعاون الجهادي لسرايا السلام، يشير إلى وجود مرشح في الانتخابات القادمة ينتمي إلى التيار الوطني الشيعي (تسلسل 10) باسم (علي شكري)".

وأوضح، أنه "حدث خلط بين اسم المرشح المذكور واسمنا الدكتور علي يوسف عبدالنبي الشكري"، مؤكداً أن "الدكتور علي يوسف عبدالنبي الشكري ليس مرشحاً في الانتخابات النيابية القادمة، لا مع قائمة عدنان الزرفي ولا مع أية قائمة أخرى".

وأكد الشكري، أن "الأمر تشابه أسماء بين المرشح المذكور ولقبنا".