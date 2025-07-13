محكمة التمييز تصادق على استقدام المحلل السياسي نجم القصاب بتهمة النصب والاحتيال

صادقت محكمة التمييز على مذكرة استقدام للمحلل السياسي نجم القصاب بتهمة "النصب والاحتيال".

وذكرت وثيقة صادرة عن الهيئة الثانية في محكمة جنايات الرصافة أن "قاضي تحقيق الرصافة المختص بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية أصدر في 14 نيسان 2025 باستقدام المتهم نجم عبد الأمير القصاب وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر للطعن به".

وأضافت، "لدى التدقيق والمداولة وُجد أن الطعن التمييزي انصب على قرار القاضي بلائحة وكيل المميز بتاريخ 21 أيار 2025، لذا يكون الطعن التمييزي واقعاً خارج المدة القانونية".

وقررت المحكمة رد التمييز شكلاً استناداً 258/أ.