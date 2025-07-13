وزارة الإعمار توضح آلية متابعة المشاريع وضمان جودة المواد الإنشائية

صرّحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، عن اعتماد آلية رقابية متكاملة لمتابعة الأبنية قيد التنفيذ، وضمان جودة المواد الإنشائية المستخدمة، ومراقبة نسب إنجاز المشاريع في عموم المحافظات، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، للوكالة الرسمية، إن "الوزارة شكلت فرقاً ميدانية لمتابعة تنفيذ المشاريع ورفع تقارير دورية عن نسب الإنجاز، لتتم مقارنتها مع الجداول الزمنية المخططة لكل مشروع".

وأضاف، أن "فرقاً أخرى مختصة تتابع عمليات التوكيد النوعي، وتجري فحوصات دقيقة على المواد الإنشائية الداخلة في التنفيذ، لضمان جودتها ومتانتها، بما يحقق سلامة المنشآت".

فيما لفت إلى، أن "عمليات المراقبة ترافقها زيارات ميدانية مستمرة من قبل الكوادر المتقدمة في الوزارة، وعلى رأسها، الوزير، والوكلاء، والمديرون العامون"، مؤكداً أن "تقارير هذه الزيارات تناقش خلال اجتماعات هيئة الرأي للوقوف على مراحل سير العمل ومعالجة أي مشكلات أو معوقات قد تواجه العمل".