السوداني يترأس اجتماعاً خاصا بآليات تعيين خريجي ذوي المهن الطبية والصحية

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم الأحد (13 تموز 2025)، اجتماعاً خاصا بآليات تعيين خريجي ذوي المهن الطبية والصحية

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن "الأخير ترأس، اجتماعاً لمناقشة آليات تعيين خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، وذلك بحضور وزيرة المالية، ووزير الصحة، ورئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية وعدد من المستشارين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش الآلية المناسبة لمعالجة ملف خريجي ذوي المهن الطبية والصحية لعام 2024، والمتبقي من عام 2023. حيث جرى توجيه وزارة المالية بتقديم خطة متكاملة من أجل حل هذا الملف المهم في ضوء ما متوفر من تخصيصات مالية، وبما يعزز المؤسسات الصحية بالكوادر المطلوبة".