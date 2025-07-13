حريق يلتهم محالاً تجارية في ناحية الرشيد جنوب بغداد

أفاد مصدر محلي، اليوم الأحد (13 تموز 2025)، بأن فرق الدفاع المدني تواصل جهودها للسيطرة على حريق اندلع في عدد من المحال التجارية ضمن ناحية الرشيد جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر ، إن "حادث حريق نشب داخل مجموعة من المحال التجارية في ناحية الرشيد نتيجة تماس كهربائي"، مبيناً أن "فرقتين من الدفاع المدني هرعتا إلى موقع الحادث وتمكنتا من السيطرة على أجزاء من النيران".

وأضاف أن "الجهود لا تزال متواصلة لمنع امتداد الحريق إلى الأبنية والمناطق المجاورة، والعمل على إخماده بشكل كامل".