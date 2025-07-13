السوداني يستقبل القائم بالأعمال الأمريكي ويبحث العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ستيفن فاجن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان الأخير "استقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ستيفن فاجن، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض أبرز ملفات التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وشهد اللقاء – بحسب البيان - البحث في مجمل الأوضاع بالمنطقة، وضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات مباشرة لمنع انزلاق المنطقة إلى دوامة الحروب.