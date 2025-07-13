اغتيال شخصية اجتماعية في ميسان والأمن يعتقل مشتبهين بالحادث

أكد مصدر مطلع، اليوم الأحد (13 تموز 2025)، مقتل شخصية اجتماعية وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، مشيراً إلى اعتقال اثنين من المشتبه بتورطهم في الحادث.

وقال المصدر إن "شخصية اجتماعية اغتيلت على يد مجهولين في منطقة وسط مدينة العمارة، دون معرفة الدوافع حتى الآن".

وأضاف أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً في موقع الحادث، واعتقلت اثنين من المشتبه بهم على خلفية القضية، وتم وضعهما رهن الاحتجاز لاستكمال التحقيقات".

وأشار إلى أن "الشخصية المغدورة معروفة بمساهمتها في حل النزاعات العشائرية والقضايا الاجتماعية، وتحظى باحترام واسع في المحافظة".

وأكد أن "التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة ملابسات الجريمة والدوافع التي تقف وراءها، وسط جهود أمنية مكثفة لكشف الجناة".