كربلاء المقدسة تعاني من انقطاع التيار الكهرباء لفترات طويلة على الرغم من وعود وزارة الكهرباء

تعاني محافظة كربلاء المقدسة كما غيرها من المحافظات من انقطاع التيار الكهرباء لفترات طويلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت الى 50 درجة مئوية على الرغم من وعود وزارة الكهرباء التي اتضحت انها كاذبة بتحسين واقع الكهرباء في المحافظة وتعاني مناطق واسعة من المحافظة الى انقطاعات استمرت الى ستة ساعات انقطاع مقابل ساعة ونصف تزويد

وقال مواطنوا المحافظة في احاديث لوكالة انباء براثا ان وزارة الكهرباء حصلت على المرتبة الاولى بالكذب على الشعب العراقي ففي كل مرة تدعي الوزارة انها قد رفعت الطاقة الكهربائية الى كذا الف ميكاواط ولكن النتيجة على الارض مجرد اكاذيب مشيرين الى انه في كل سنة تتبجح الوزارة بانها قد حسنت الطاقة الكهربائية في العراق التي اصبحت لغزا محيرا لدى اكبر المختصين العالميين في مجال الكهرباء .

ويعد ملف الفساد في وزارة الكهرباء من اكبر واكثر ملفات الفساد في العراق منذ عام 2003 ولحد الان حيث صرفت مليارات الدولارات ذهبت معظمها الى جيوب الفاسدين