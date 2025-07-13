وزير العدل يوجّه بتوفير كافة المستلزمات للنزلاء في سجن الكرخ المركزي

وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الاحد، بتوفير كافة المستلزمات للنزلاء في سجن الكرخ المركزي ومضاعفة كميات المياه خلال فصل الصيف أُسوةً بالسنوات السابقة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إن "الوزير أجرى زيارة ميدانية إلى سجن الكرخ المركزي، في إطار متابعته المستمرة لأوضاع النزلاء وظروف الاحتجاز، والوقوف على واقع العمل الإصلاحي والإداري داخل المؤسسة".

وأضافت الوزارة، أن "شواني عقد خلال الزيارة اجتماعًا مع الكوادر الإدارية والأمنية في السجن، ناقش فيه أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل اليومي، موجّهًا بضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بين الأقسام المختصة لتوفير بيئة إصلاحية شاملة وآمنة تُراعي المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة".

كما تابعت الوزارة، أن "الوزير تفقد القواطع السجنية والتقى النزلاء بشكل مباشر، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم، وأصدر توجيهاته الفورية بمضاعفة كميات مياه الشرب الموزعة خلال فصل الصيف، أُسوةً بالسنوات السابقة، حفاظًا على صحة النزلاء وسلامتهم. ووجّه أيضًا بالإسراع في توفير أجهزة تبريد حديثة إضافية داخل القواطع، لضمان بيئة صحية ومناسبة تتماشى مع التغيرات المناخية والظروف الإنسانية".

كذلك تفقد الوزير البناية الجديدة المخصّصة لاستقبال عوائل النزلاء خلال زيارات المواجهة، موجّهًا بتجهيزها بالكامل بالأثاث المناسب والخدمات الأساسية، بما يسهم في توفير بيئة مريحة وملائمة تعزّز من الروابط الأسرية خلال فترات الزيارة، بحسب البيان.