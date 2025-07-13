وزارة العمل: تخصيص 480 قطعة أرض سكنية شرقي بغداد لذوي الإعاقة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تخصيص 480 قطعة أرض سكنية في مدينة النهروان شرقي بغداد لذوي الإعاقة، مؤكدةً أن هذه الوجبة هي الأولى، وستعقبها وجبات أخرى ضمن خطة شمول أوسع للفئات المشمولة في مختلف المحافظات، حيث ذكرت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة، ذكرى عبد الرحيم، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "التخصيص جاء بالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، استناداً إلى قانون ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013 المعدل، الذي ينص على منح امتيازات سكنية للمستحقين".

وأضافت، أن "وزارة الإعمار أرسلت مؤخراً 18 ألف قطعة أرض مفروزة في النهروان إلى وزارة العمل، خصصت منها 480 قطعة لذوي الإعاقة"، مشيرةً إلى "إرسال أسماء 500 مستفيد ضمن الوجبة الأولى".

كما أوضحت أن "التقديم على الأراضي تم عبر منصة (أور) التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء"، لافتة إلى أن "عدد المتقدمين الكلي بلغ 22 ألفاً و361 شخصاً، جميعهم مسجلون في قاعدة بيانات راتب المعين المتفرغ".

فيما أكدت عبد الرحيم: أن "هذه الوجبة الأولى فقط، وستعقبها وجبات أخرى ضمن خطة شمول أوسع للفئات المشمولة في مختلف المحافظات"