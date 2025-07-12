البرلمان يدعوا المالية للإسراع بإرسال جداول الموازنة

دعت اللجنة المالية النيابية، السبت، وزيرة المالية طيف سامي، إلى الإسراع بإرسال جداول الموازنة لعام 2025، إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، حيث جاء في وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة، "استنادا الى احكام المادة (77 / ثانيا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية ( 2023 - 2024 - 2025) رقم ( 13 ) السنة 2023 ، والتي اوجبت على الحكومة ارسال جداول الموازنة للسنة المالية الحالية قبل نهاية العام الماضي، ولكون ان الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات فان المادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 لا تعالج الانفاق الحكومي الحالي، وكذلك عدم الاستفادة من حساب تخصيصات احتياطي الطوارئ لانفاقها للحالات الطارئة والتي من المحتمل ان يتعرض اليها البلد لحين المصادقة على جداول الموازنة عام / 2025".

وأضافت: "لذا نرجو الاسراع بارسال جداول موازنة لعام /2025 الى مجلس النواب العراقي للمصاقة عليها ايذانا ببدء الصرف والانفاق الحكومي القانوني، وبما يمكن مؤسسات الدولة من الايفاء بالتزاماتها".