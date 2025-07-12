السوداني: المدن السكنية الجديدة تستهدف المواطنين من ذوي الدخل المتوسط

أكّد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت(12 تموز 2025)، على ضرورة أن تكون المدن السكنية الجديدة ملائمة وملبية لاحتياجات المواطنين، مشدداً على أهمية تهيئة جميع المتطلبات الخدمية والاقتصادية فيها.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن "السوداني أجرى زيارة ميدانية إلى موقع مشروع مدينة الجواهري الجديدة غرب بغداد، لمتابعة سير العمل في المشروع الذي انطلق في كانون الأول 2023، ضمن البرنامج الحكومي".

وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء تجوّل في المشروع واطلع على مراحل التنفيذ، والتقى بالعاملين واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، موجهاً بسرعة معالجتها، مثمناً في الوقت ذاته جهود هيئة المدن الجديدة ووزارة الإعمار والإسكان في تسهيل الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية".

وأشار السوداني، وفقا للبيان، إلى أن "توجه الحكومة نحو بناء مدن سكنية متكاملة جاء بعد دراسة معمقة لحجم أزمة السكن وطبيعة الاحتياج، مبيناً أن هذه المدن تستهدف شريحة ذوي الدخل المتوسط، مع تخصيص نسبة منها لذوي الدخل المحدود".

وشدد رئيس الوزراء على أن "المدن الجديدة ستتضمن خدمات متكاملة، تشمل الفعاليات الخدمية والتجارية والاقتصادية، كما سيتم اعتماد موديل اقتصادي سهل ومتاح للمواطن، من حيث التصميم ونوع الوحدة السكنية والسعر ونظام الأقساط".

وأوضح أن "مشاريع المدن السكنية واجهت تحديات عدة، أبرزها تأمين الأراضي والتنسيق بين الوزارات بشأن ملكيتها"، موجهاً الوزارات والمحافظات بـ"وضع خطة موحدة للخدمات تشمل الكهرباء والاتصالات والطرق والشبكات الوطنية".

وبيّن السوداني أهمية "الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة في الإسكان الحضري والتخطيط، وسرعة التنفيذ من قبل الشركات المنفذة، مع توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة ومراعاة المحددات البيئية والمساحات الخضراء".

وأكد أيضاً أن "تصميم الوحدات السكنية سيراعي ذوي الإعاقة، وستطبق معايير المدن الذكية لتحقيق رؤية مستقبلية لمدينة بمواصفات حديثة".