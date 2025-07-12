القبض على 6 من تجار ومروجي المخدرات في محافظة الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت (12 تموز 2025)، عن إلقاء القبض على ستة من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارز شعبة استخبارات فرقة المشاة السابعة، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت من إلقاء القبض على ستة متهمين بتجارة وترويج المواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة".

وأضاف البيان، أن "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتسليمهم إلى الجهات المختصة أصولياً".