رئيس مجلس النواب يجتمع مع نائبيه لمناقشة أعمال الفصل التشريعي الثاني

عقد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم السبت (12 تموز 2025)، اجتماعاً مع نائبيه محسن المندلاوي وشاخوان عبدالله، لمناقشة أعمال السنة النيابية الرابعة – الفصل التشريعي الثاني، وذلك عقب انتهاء العطلة التشريعية.

ويأتي هذا الاجتماع مع بداية الفصل التشريعي الثاني من السنة النيابية الرابعة، حيث يُنتظر من مجلس النواب مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها القوانين المعطلة، والموازنة الاتحادية، فضلاً عن متابعة الأداء الحكومي والرقابي.

ويُعد هذا الفصل حاسماً في ظل تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، ما يتطلب تنسيقاً أعلى بين رئاسة المجلس وأعضاء البرلمان لدفع عجلة التشريع والرقابة.