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وزير الكهرباء: استقرار المنظومة الكهربائية ركيزة أساسية لنجاح الزيارة الأربعينية


 

أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أن استقرار المنظومة الكهربائية ركيزة أساسية لنجاح الزيارة الأربعينية، حيث ذكر بيان لوزارة الكهرباء، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يودع من أمام المدينة الرياضية في البصرة أحدى قوافل الفرق الفنية التخصصية المتوجهة إلى كربلاء المقدسة لخدمة الزائرين في الزيارة الأربعينية".

وقال وزير الكهرباء، لرجال الكهرباء، أن "خدمة الملايين من الزائرين شرف ومسؤولية وطنية ودينية"، لافتا الى أن "استقرار المنظومة الكهربائية ركيزة أساسية لنجاح الزيارة، وأنتم الواجهة المشرفة للوزارة أمام العالم."

وأضاف، "نتمنى لكم السلامة، وسنتابع أوضاعكم ميدانياً لتوفير كل الدعم اللازم لمهمتكم الإنسانية والخدمية".

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وزير الكهرباء: استقرار المنظومة الكهربائية ركيزة أساسية لنجاح الزيارة الأربعينية
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