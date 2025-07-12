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سماحة السيد الخامنائي: استهداف قاعدة العديد ليس حادثة صغيرة بل كبيرة يمكن تكرارها ونستطيع الوصول لمراكز أمريكية مهمة


قال قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنائي، بإن استهداف قاعدة العديد ليس حادثة صغيرة بل كبيرة يمكن تكرارها ويمكننا الوصول لمراكز أمريكية مهمة.

وذكر سماحته عبر موقع "إكس": "وجهت الجمهورية الإسلامية صفعةً لأمريكا؛ إذ هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة، قاعدة العديد الجوية، مُلحقةً بها أضرارًا، وقدرتها على التحرك ضدها متى شاءت، ليست حادثة صغيرة، بل حادثة كبيرة، وقابلة للتكرار".

وأكد، "قدرة إيران على الوصول إلى مراكز أمريكية مهمة في المنطقة".

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