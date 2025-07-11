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إمام جمعة النجف: هناك مخطط إسرائيلي لاغتيال قادة الإطار وإعلان حكومة إنقاذ


حذر إمام جمعة النجف الأشرف السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، من "مخطط إسرائيلي لتصفية قادة الإطار التنسيقي وإعلان حكومة الإنقاذ الوطني في العراق".

وذكر السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة، وتابعته السومرية نيوز إن "هناك بعض المؤشرات وتسريب أسرار من جهات عليا تقول إن هناك مخططاً إسرائيـلياً هدفه أولاً: تصفية جميع قـ. ـادة الإطار التنسيقي، والخطوة الثانية: إعلان حكومة الإنقاذ الوطني".

وأضاف أن "هذا الكلام ليس خيالياً، وإنما هنالك مؤشرات، وتجربة إيران أمامنا بما فعلته إسرائيل، والتي أرادت فيها القضاء على الحكم في إيران بتصفية القيادة أولاً ثم ملء الفراغ السياسي والحكومي بطريقة أخرى".

وتابع السيد القبانجي "نحن نعتقد بأن كل هذه التجارب فاشلة، ومثال ذلك عندما بدأ الرد العكسي في إيران بعد تصفية قادتـها وتغيرت المعادلة وبدأت تُضرب الصواريخ على إسرائـيل، فليعتبر الإسرائيليون"، مشدداً بالقول "نحن لدينا الثقة بالله ونصر من عنده، وشعبنا لديه حب الحسين، والله لن يتركنا".

 

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