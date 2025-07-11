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العراق يشارك بإخماد حرائق اللاذقية السورية


توجهت عجلات إطفاء عراقية نحو الأراضي السورية، للمساهمة في إطفاء الحرائق المشتعلة منذ أكثر من أسبوع في اللاذقية، حيث أكدت مديرية الدفاع المدني، التهيؤ لإطلاق 20 فرقة إطفاء تخصصية وحوضية نحو سوريا للمشاركة في إخماد الحرائق الحالية في محافظة اللاذقية، مشيرة إلى أن التحرك العراقي إنساني لتقليل حجم الخسائر المادية والبيئية والبشرية.

وصرّح مدير الدفاع المدني في بغداد- قاطع الرصافة اللواء حسن إبراهيم للوكالة الرسمية، إنه "بتوجيه من وزير الداخلية ومدير الدفاع المدني سيتم إرسال فرق إطفاء عراقية للمشاركة بإخماد الحرائق الحالية في سوريا والتي اندلعت في محافظة اللاذقية".

وأضاف، أن "فرقًا تخصصية وحوضية ستشارك بالمهمة"، مشيرًا إلى، أن "التحرك العراقي إنساني ووطني لمساعدة الأشقاء في سوريا في إطفاء الحرائق والتقليل من الخسائر البيئية والمادية والبشرية".

فيما تُبذل جهود وإمكانيات كبيرة محليا وإقليمياً للسيطرة على كارثة الحرائق المشتعلة منذ تسعة أيام في غابات ريف اللاذقية الشمالي، حيث أوضح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن عمليات الإخماد يشارك فيها أكثر من 150 فريقاً من الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء، إلى جانب فرق تابعة للمؤسسات والوزارات وفرق تطوعية، مدعومين بأكثر من 300 آلية إطفاء وعشرات المعدات اللوجستية الثقيلة التي تُستخدم لتقسيم الغابات إلى قطاعات وتسهيل وصول فرق الإطفاء إليها.

كما أشار الصالح إلى مشاركة فرق إطفاء برية من تركيا والأردن، مع توقُّع انضمام فرق من العراق خلال الساعات القادمة. في حين تشارك 16 طائرة من سوريا وتركيا والأردن ولبنان في عمليات الإخماد الجوي، ضمن تنسيق إقليمي مشترك لمواجهة الكارثة.

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العراق يشارك بإخماد حرائق اللاذقية السورية
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