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مديرية تربية النجف الأشرف تعلن استكمال استلام الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025–2026


 

أعلن مدير عام تربية محافظة النجف الأشرف مردان البديري، اليوم الجمعة، عن استكمال المديرية تأمين الكتب المدرسية الجديدة بشكل كامل قبل بدء العام الدراسي المقبل، وذلك دعماً لانطلاقة منتظمة وناجحة للعام الدراسي 2025–2026، إذ ذكر البديري للوكالة الرسمية، إن "مديرية تربية النجف استكملت تأمين الكتب المدرسية الجديدة بشكل كامل، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025–2026"، مؤكداً أن "هذا الإجراء يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لضمان انطلاقة منتظمة وناجحة للعام الدراسي المقبل".

وأضاف، أنه "مع انتهاء الموسم الدراسي الحالي، باشرت المديرية بتأمين الكتب المدرسية الجديدة بشكل كامل قبل بدء العام الدراس"، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة التربية لضمان توزيع المناهج على جميع المدارس في الوقت المحدد، دعماً لسير العملية التعليمية وتحقيق انطلاقة منتظمة وناجحة للعام الجديد".

كما أكد أنه "تم استلام 587،606 كتابًا مدرسيًا جديدًا مخصصاً للصفوف الابتدائية، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لانطلاق العام الدراسي المقبل 2025/2026".

كذلك، أوضح مدير قسم الإدارة والتجهيزات في مديرية تربية النجف الأشرف صلاح الخريفاوي في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المديرية تواصل استلام الحصص المتبقية من الكتب وفقاً لما حُدّد من قبل وزارة التربية، وانسجاماً مع الخطط والتوقيتات الزمنية المعتمدة، حيث سيتم تحديد موعدا لإدارة المدارس لكي يتم استلام الكتب و تهيئتها للطلبة".

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مديرية تربية النجف الأشرف تعلن استكمال استلام الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025–2026
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