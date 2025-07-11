مجلس محافظة ذي قار: تقليص الدوام بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أعلن مجلس محافظة ذي قار، عن تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إذ ذكر أمين سر مجلس محافظة ذي قار احمد سليم الابراهيمي في بيان، أن "مجلس محافظة ذي قار قرر تقليص الدوام الرسمي لمدة ساعة واحدة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13 تموز 2025، ولغاية 1 أيلول 2025، وذلك نظراً للارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف".

كذلك أضاف، أن "هذا القرار جاء حرصا على سلامة الموظفين وتخفيفا للآثار الصحية الناتجة عن موجات الحر"، داعيا الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة إلى "الالتزام بالتوقيت الجديد طيلة فترة القرار".