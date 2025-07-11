حالة الطقس: تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة وأمطار شمالاً

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة وأمطار شمالاً، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً السبت سيكون الجو صحواً حاراً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط خلال النهار الى (30-40) كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في بغداد وديالى وبابل وكربلاء المقدسة والديوانية والنجف الأشرف والمثنى وصلاح الدين 48 ودهوك والسليمانية 44 وأربيل والأنبار 46 وكركوك ونينوى 47، أما واسط وميسان والناصرية 49 والبصرة 50".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم أقسام البلاد".

كذلك أوضح أن "طقس الاثنين سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية فيما سيكون صحواً في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة بعموم البلاد".

فيما لفت الى أن "الطقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشمالية، ويكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط الى (30-40) كم/س، مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحراة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".