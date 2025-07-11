المنافذ الحدودية: ضبط حاويتين تحتويان على مواد كيمياوية خطرة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط حاويتين تحتويان على مواد كيمياوية خطرة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، حيث ذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاويتين حجم (40) قدماً في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي تحتويان على مادة كيمياوية خطرة قابلة للاشتعال وسامة وغير مخصصة للاستخدام المنزلي تم التصريح عنهما في المعاملة الجمركية المنجزة بأنها مواد تنظيف منزلي".

فيما لفت الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط إصولي وإحالة الحاويتين والمواد المضبوطة إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".