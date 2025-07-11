وزارة الكهرباء تكشف عن مراحل جديدة لتوسيع مبادرة التحول للطاقة الشمسية

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، باستمرار تنفيذ مشروع تحويل 534 مبنى حكومياً للطاقة الشمسية، فيما أعلنت عن ترشيح نحو 24 شركة مؤهلة من 30 معتمدة لطرح منتجات الطاقة الشمسية، كشفت عن مراحل جديدة لتوسيع مبادرة التحول للطاقة الشمسية، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى للوكالة الرسمية، إن "الحكومة تمضي قدمًا في مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية، إذ أقر مجلس الوزراء استمرار تنفيذ مشروع تحويل 534 مبنى حكومياً في المرحلة الأولى إلى الطاقة الشمسية"، موضحاً أنه "من بين هذه المباني القصر الحكومي وعدد من الجامعات والمدارس والمصارف الأهلية والمستوصفات، وذلك ضمن سقف زمني يمتد من ثلاثة أشهر إلى عام 2026، مع اعتماد مراحل لاحقة لتوسيع المبادرة".

كما أوضح موسى أن "الوزارة تعمل على دراسة العروض الفنية والتجارية للشركات الراغبة في طرح منتجات الطاقة الشمسية داخل السوق العراقية"، مشيرًا إلى "ترشيح نحو 24 شركة مؤهلة، والإعلان عن شركات أخرى عبر منصة أور الحكومية، ليصل عدد الشركات المعتمدة إلى أكثر من 30 شركة، مع ضمان تعاملها مع البنوك المانحة والمصارف المقرضة لتسهيل منح القروض للمواطنين، خصوصًا المزارعين، لحفر الآبار وتشغيل المضخات بالطاقة الشمسية".

كذلك أكد على "التزام وزارة الكهرباء بتنفيذ جميع الخطط الكفيلة بتحقيق استدامة الطاقة ورفع كفاءتها الإنتاجية، بالتوازي مع التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من أزمة الطاقة خلال المواسم المقبلة".